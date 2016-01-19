التحالف الدولى يشن 24 غارة ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق

>قال بيان لقوة المهام الأمنية المشتركة إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 24 ضربة على أهداف لتنظيم داعش فى العراق وسوريا أمس الإثنين.

وأفاد البيان الصادر اليوم الثلاثاء إن 21 ضربة نفذت فى العراق وتركزت قرب مدينة الرمادى حيث أصابت تسع ضربات أهدافا مختلفة منها صهريج لزيت البترول وزيت التشحيم تابع لتنظيم داعش .

ونفذت ضربات أخرى فى الحويجة وكسك والموصل والقيارة وسنجار وأصابت وحدات تكتيكية ومواقع قتالية وأهدافا أخرى، وفى سوريا أضاف البيان أن ثلاث ضربات قرب عين عيسى والحسكة دمرت موقعين قتاليين واصابت وحدتين تكتيكيتين.