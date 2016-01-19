مدير أمن مطروح يشدد على حسن معاملة المواطنين حال تعاملهم مع الأجهزة الأمنية

زار اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، اليوم الثلاثاء، إدارة مرور مطروح وقسم التدريب وإدارة شرطة النجدة، حيث تم مناقشة متطلبات الأوضاع الأمنية الراهنة، حيث أكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق الأمن لمصر.

كما شدد على ضرورة حسن معاملة المواطنين حال تعاملهم مع الأجهزة الأمنية بأى من المواقع الشرطية وخاصة الخدمية، كما نبه على ضرورة ضبط النفس والتحلى بالخلق القويم وسعة الصدر وروح القانون فى التعامل مع المواطنين فى مختلف المواقف.

وفى سياق آخر، وبناءاً على توجيهات اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، شنت المديرية اليوم حملة مكبرة تحت رئاسة قسم مباحث التموين بالمديرية بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخليه بمطروح، أسفرت عن ضبط 16 قضية تموينية.

كما أسفرت الحملة عنق تحرير 10 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و2 عدم حمل شهادة صحية، و1 عدم نظافة أدوات العجن، و2 عرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، وعدد 1 انتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، وجارى اتخاذ اللازم حيال المخالفين، والعرض على النيابة.

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