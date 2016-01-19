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بالصور.. وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء يتابع لجان امتحانات أبو رديس

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بالصور.. وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء يتابع لجان امتحانات أبو رديس بالصور.. وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء يتابع لجان امتحانات أبو رديس
تفقد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، صباح اليوم الثلاثاء، عدداً من مدارس إدارة أبو رديس التعليمية لمتابعة امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول، رافقه خلالها عيد عودة مدير إدارة أبو رديس التعليمية.

وقام سويلم بعمل جولة تفقدية على مدارس أبو رديس الثانوية الصناعية للخدمات البترولية وأبو رديس الثانوية المشتركة واللواء فريد عزت وهبة الابتدائية.
>اليوم السابع -1 -2016

كما تفقد سويلم عددا من مدارس إدارة أبو زنيمة شملت المدرسة الثانوية الصناعية والثانوية العامة المشتركة، رافقه خلالها مجدى أبو العباس مدير إدارة أبو زنيمة التعليمية.
>اليوم السابع -1 -2016

وأكد وكيل الوزارة أثناء الجولة على الالتزام التام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وشدد على عدم السماح بالغش، ونبه على الملاحظين بمراجعة بيانات الطلاب باستمارات الإجابة والتوقيع بصحة البيانات وتوفير جو من الهدوء للطلاب.
>اليوم السابع -1 -2016

وصرح سويلم أن الامتحانات فى جنوب سيناء تسير بهدوء، ولم تتلقى غرفة العمليات أى شكاوى، وأشاد بتعاون الطلاب مع الملاحظين والمراقبين.
>اليوم السابع -1 -2016

وأدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية، بينما أدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان فى مادتى التفاضل وحساب المثلثات والتربية الدينية، بينما أدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الصناعى الامتحان فى مادتى الفيزياء والأمن الصناعى.

يذكر أنه اختمتت أمس الاثنين امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الإعدادى، بينما تختتم اليوم امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى.

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مصر 365