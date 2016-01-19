بالصور.. وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء يتابع لجان امتحانات أبو رديس

تفقد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، صباح اليوم الثلاثاء، عدداً من مدارس إدارة أبو رديس التعليمية لمتابعة امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول، رافقه خلالها عيد عودة مدير إدارة أبو رديس التعليمية.

وقام سويلم بعمل جولة تفقدية على مدارس أبو رديس الثانوية الصناعية للخدمات البترولية وأبو رديس الثانوية المشتركة واللواء فريد عزت وهبة الابتدائية.

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كما تفقد سويلم عددا من مدارس إدارة أبو زنيمة شملت المدرسة الثانوية الصناعية والثانوية العامة المشتركة، رافقه خلالها مجدى أبو العباس مدير إدارة أبو زنيمة التعليمية.

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وأكد وكيل الوزارة أثناء الجولة على الالتزام التام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وشدد على عدم السماح بالغش، ونبه على الملاحظين بمراجعة بيانات الطلاب باستمارات الإجابة والتوقيع بصحة البيانات وتوفير جو من الهدوء للطلاب.

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وصرح سويلم أن الامتحانات فى جنوب سيناء تسير بهدوء، ولم تتلقى غرفة العمليات أى شكاوى، وأشاد بتعاون الطلاب مع الملاحظين والمراقبين.

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وأدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية، بينما أدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان فى مادتى التفاضل وحساب المثلثات والتربية الدينية، بينما أدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الصناعى الامتحان فى مادتى الفيزياء والأمن الصناعى.

يذكر أنه اختمتت أمس الاثنين امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الإعدادى، بينما تختتم اليوم امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى.