طالب يتعدي على زميله «بمطواه» أثناء الامتحانات بالدقهلية

قال اللواء عمرو الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم أنه ورد لغرفة العمليات المركزية ما يفيد بأنه ورد عدة شكاوى من أولياء أمور طلاب الشهادة الابتدائية بمحافظتى (الإسكندرية، والغربية) يتضررون فيها من تضمن امتحان مادة الرياضيات باللغة الإنجليزية للمدارس التجريبية بعض الأخطاء التى وردت بالسؤال حيث ورد به بعض الفقرات من الصف الرابع والخامس الابتدائى وليست ضمن المنهج المقرر.

وأفادت مديريتى التربية والتعليم بالإسكندرية والغربية بأن هذا السؤال تراكمى لمعرفة مدى تحصيل الطلاب خلال الأعوم السابقة وذلك بناء على تعليمات مدير عام تنمية مادة الرياضيات.

وفي إدارة المنزلة بمحافظة الدقهلية ورد ما يفيد تعدي طالب بالصف الثاني الإعدادي بلجنة عثمان بن عفان الإعدادية بنين على طالب بذات المدرسة بسلاح أبيض “مطواه” أثناء الراحة بين الفترتين مما نتج عنه إصابة الطالب الأول بجرح بالوجه، وتم فض التشاجر بينهما وأدى الطلاب الامتحان في الفترة الثانية. وأحالت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية الواقعة للتحقيق بالشئون القانونية ووجهت مكتب التربية الاجتماعية لمتابعة الطلاب.

وورد ما يفيد سرقة حجرة التوريدات بمدرسة دار السلام الثانوية الصناعية بإدارة السلام التعليمية بمحافظة سوهاج وبالفحص تبين كسر الحجرة وسرقة عدد (9) أجهزة تابلت من العهدة الموجودة بالمدرسة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة الواقعة للتحقيق بالشئون القانونية.