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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بمنوف

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بمنوف ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بمنوف
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منوف برئاسة الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث قسم منوف والنقيب مصطفى نجاح، والنقيب محمد جلال معاونى مباحث القسم، تحت إشراف اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، من ضبط كل من "محمد.ع" وشهرته بوحة 29 عاما عاطل، مقيم بندر منوف، و"ياسر.س" 20 عاما عاطل مقيم مركز منوف، و"أحمد.ى" وشهرته بوجى 15عاما مقيم بندر منوف، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية، وبحوزتهم فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار، و4 دراجات بخارية، و3 شاسيه دراجة بخارية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 440 جنح قسم منوف لسنة 2016، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365