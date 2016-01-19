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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الصحفية ميادة اشرف لـ 21 يناير الجاري

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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الصحفية ميادة اشرف لـ 21 يناير الجاري تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الصحفية ميادة اشرف لـ 21 يناير الجاري

 

ميادة أشرف

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة جلسة محاكمة 48 متهمًا من لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي في قضية ” أحداث عين شمس ” والتي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والمواطنة ماري جورج والطفل شريف عبد الرؤوف .. الي جلسة 21 يناير الجاري لسماع اقوال شاهد الاثبات الثالث مع استمرار حبس المتهمين

صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهمي وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس وبسكرتارية ايمن محمود وحمدي الشناوي

كانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة والقتل والعمد والشروع فيهوتنظيم تجمهر بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين الرافضين لتجمهرهم وقوات الشرطة.

أطلق أحدهم (المتهمين) عيارا ناريا صوب الصحفية ميادة أشرف أثناء قيامها بتصوير أفعالهم الإجرامية فأصابتها في رأسها مما ادي إلى مصرعها كما أطلق متهم آخر عيارا ناريا صوب المواطنين فأصاب الطفل شريف عبد الرؤوف في رأسه مما أودى بحياته

وأحاط بعض المتهمين بسيارة المواطنة ماري سامح جورج متكالبين عليها ووالوا الاعتداء عليها ثم أطلق أحدهم عيارا ناريا أصاب المجني عليها فأرداها قتيلة وأضرموا النيران في سيارتها عقب ذلك فضلا عن شروعهم في قتل مواطنين آخرين

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