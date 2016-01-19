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فيديو| ‏السيسي‬ يمزح مع العائدين من ‏ليبيا‬: «ادوهم 2000 ولا 3000 جنيه عشان مايدخلوش على أهلهم كدا»

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فيديو| ‏السيسي‬ يمزح مع العائدين من ‏ليبيا‬: «ادوهم 2000 ولا 3000 جنيه عشان مايدخلوش على أهلهم كدا» فيديو| ‏السيسي‬ يمزح مع العائدين من ‏ليبيا‬: «ادوهم 2000 ولا 3000 جنيه عشان مايدخلوش على أهلهم كدا»

المصريين العائدين من ليبيا

مزح الرئيس عبد الفتاح ، مع العائدين من ليبيا، قائلًا: “ادوهم 2000 أو 3000  جنيه لأسرهم، عشان مايدخلوش على أهلهم كدا”.

وشكر الرئيس السيسي، الليبية، واللواء خليفة حفتر على جهدهم في إطلاق سراح المصريين، وكذلك كافة المسؤولين في ليبيا للتعاون مع السلطات المصرية في إطلاق سراح المحتجزين المصريين.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى 20 مواطنًا مصريًا، اليوم الثلاثاء، في مطار القاهرة عائدين من ليبيا بعد إنهاء احتجازهم.

 

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#أونا| #قناة_TEN| #السيسى يمزح مع العائدين من #ليبيا: ادوهم 2000 ولا 3000 عشان ميدخلوش على أهلهم كدا

Posted by ONAeg on Tuesday, 19 January 2016

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