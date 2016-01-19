فيديو| ‏السيسي‬ يمزح مع العائدين من ‏ليبيا‬: «ادوهم 2000 ولا 3000 جنيه عشان مايدخلوش على أهلهم كدا»

مزح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع العائدين من ليبيا، قائلًا: “ادوهم 2000 أو 3000 جنيه لأسرهم، عشان مايدخلوش على أهلهم كدا”.

وشكر الرئيس السيسي، الحكومة الليبية، واللواء خليفة حفتر على جهدهم في إطلاق سراح المصريين، وكذلك كافة المسؤولين في ليبيا للتعاون مع السلطات المصرية في إطلاق سراح المحتجزين المصريين.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى 20 مواطنًا مصريًا، اليوم الثلاثاء، في مطار القاهرة عائدين من ليبيا بعد إنهاء احتجازهم.