فيديو| ‏السيسي‬ يمزح مع العائدين من ‏ليبيا‬: ادوهم 2000 ولا 3000 جنيه عشان ميدخلوش على أهلهم كدا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف مبلغ مالي من 2000 لـ 3000 جنيه للمصريين العائدين من ليبيا، من أجل إسعاد أسرهم.

وقال الرئيس : “اصرفوا لكل واحد الفين أو 3 آلاف جنيه.. علشان ميدخلش بايده فاضية على ولاده”.

وشكر الرئيس السيسي، الحكومة الليبية، واللواء خليفة حفتر على جهدهم في إطلاق سراح المصريين، وكذلك كافة المسؤولين في ليبيا للتعاون مع السلطات المصرية في إطلاق سراح المحتجزين المصريين.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى 20 مواطنًا مصريًا، اليوم الثلاثاء، في مطار القاهرة عائدين من ليبيا بعد إنهاء احتجازهم.