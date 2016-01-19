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فيلاش بواش: إقالة مورينيو أمر لا يصدق

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فيلاش بواش: إقالة مورينيو أمر لا يصدق فيلاش بواش: إقالة مورينيو أمر لا يصدق

أصدر النادي الإسماعيلي بيانا يحتج فيه على موافقة إدارة نادي اتحاد الشرطة على الاستغناء عن لاعبه صلاح ريكو لـ"أحد الأندية" وطالب بتدخل وزير الداخلية مجدي عبد الغفار في الأمر.

ومن المعروف أن ريكو في طريقه لإنهاء انتقاله لنادي الزمالك في الأيام القليلة المقبلة.

ورأت إدارة الإسماعيلي أن تلك الموافقة تأتي خلافا لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشرطة في أن يكون للدراويش الأولوية في ضم اللاعب بعد نهاية الموسم الحالي.

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وشرح البيان أن الإسماعيلي قدم عرضا قيمته 3 مليون جنيه لضم ريكو إلا أن الشرطة ردت عليه بالتأجيل "بسبب عدم موافقة وزير الداخلية" وهو ما رآه الإسماعيلي مخالفا للواقع حاليا بعد موافقة الوزير على انتقال اللاعب للزمالك.

وطلب الإسماعيلي من وزير الداخلية التدخل العاجل حيث أن الإسماعيلي هو "النادي الوحيد الذي تقدم بعرض رسمي للحصول على اللاعب وحتى تتم المحافظة على العلاقات بين الأندية".

الزمالك يخاطب الشرطة لضم ريكو.. وينتظر الرد

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