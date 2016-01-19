فوائد الشاى.. يقلل الكوليسترول ويقوى المناعة

شروط الحصول على فوائد الشاى الصحى



>فوائد الشاى الصحى

المشروبات الدافئة المنبهة كالقهوة والنسكافية والكابيتشينو والشاى، يقبل الكثيرون على تناولها بشكل منتظم، لزيادة التركيز والقدرة على التخلص من الخمول بعد الاستيقاظ مباشرة.>الدكتورة صفاء عمرو عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة تخص بالذكر الشاى، أحد أهم هذه المشروبات والتى لها الكثير من الفوائد الصحية، شريطة أن يتناوله الإنسان بشكل صحى، ولا يسرف فى تناول أكواب كثيرة منه، فيكفى كوبين يوميا على أقصى تقدير، ويفضل أن يتناوله خفيفا لا ثقيلا كالحبر.>وللشاى فوائد كثيرة خفية، حسب تأكيد أخصائية علاج السمنة والنحافة، موضحة بعضها ومنها:

- يساعد شرب الشاى على تنبيه الجهاز العصبى للإنسان بشكل واضح

>- يزيد الشاى من القدرة على التركيز والتيقظ وزيادة القدرة على الانتباه السريع

>- من الفوائد الخفية له أنه يساعد بالفعل على وقاية متناوله من الإصابة بأمراض القلب

>- يساعد على تقليل مستوى الكولسترول فى الدم لدى الكثيرين

>- يعتبر مشروبا مضادا للأكسدة طبيعى، فهو يقاوم أكسدة خلايا الجسم وهو الأمر الذى يحدث تدريجيا نتيجة نظام الحياة والحركة والتغذية للإنسان

>- يحافظ على نضارة البشرة ويساعد على تأخير عوامل الزحف للشيخوخة وعلاماتها

>- يساعد على الوقاية من الإصابة بالأورام السرطانية مادام يتناوله الشخص بشكل صحى

>-هناك قدرات خفية له بحيث يعمل على تقوية دفاعات جسم الإنسان أى الجهاز المناعى له