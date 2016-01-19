أهالى العائدين من ليبيا ينتظرون ذويهم بهتاف: "تحيا مصر" و"بنحبك يا سيسى"

وسط هتافات "تحيا مصر " و" بنحبك يا سيسى"، احتشد أقارب المصريين العائدون من ليبيا بمحيط مطار القاهرة الدولى فى انتظار وصولهم.

وأكد الأهالى أنهم كانوا يثقون بأن خلفهم دولة قوية تخافظ على أبنائها داخل وخارج مصر، وقدم الأهالى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الدور الذى قام به لاستعادة أبنائهم من يد الجماعات المسلحة بليبيا.

>وعلى جانب آخر، تستعد سلطات مطار القاهرة الدولى، لاستقبال المصريين الذين نجحت الأجهزة المصرية فى تحريرهم بعد اختطافهم من قبل إحدى الجماعات المسلحة فى ليبيا لمدة 10 أيام.

وشهد محيط الصالة الرئاسية بالمطار تعزيزات أمنية وتشديدات أمنية، تزامنًا مع وصول أهالى المصريين المُحررين، إلى محيط الصالة الرئاسية.

وكانت طائرة مصرية خاصة قد أقلعت صباح اليوم الثلاثاء بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعادة المصريين الذين نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى الإفراج عنهم.

وصول العائدين من ليبيا فى الثالثة عصرا لمطار القاهرة