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العائدون من ليبيا يشكرون "السيسى" فور وصولهم القاهرة

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العائدون من ليبيا يشكرون "السيسى" فور وصولهم القاهرة العائدون من ليبيا يشكرون "السيسى" فور وصولهم القاهرة
وجه المصريون العائدون من ليبيا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى استقبلهم بمطار القاهرة الدولى، وصافحهم فور نزولهم من الطائرة التى وصلت منذ دقائق قليلة، كما ظهروا مرتدين أعلام .

ووصلت طائرة المصريين العائدين من ليبيا إلى مطار القاهرة الدولى، بعد نجاح الأجهزة الأمنية فى تحريرهم من أيدى إحدى الجماعات المسلحة الليبية التى احجتزتهم لمدة 10 أيام.

وشهد محيط الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى تشديدات أمنية مكثفة، تزامنًا مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى حرص على استقبال المصريين بنفسه.

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مصر 365

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