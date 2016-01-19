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البرلمان يوافق على قرار بدل خطر للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية

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البرلمان يوافق على قرار بدل خطر للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية البرلمان يوافق على قرار بدل خطر للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية
أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للمجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 16 لسنة 2014، بتقرير بدل خطر للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، وذلك بعد وتصويت 334 نائباً بالموافقة عليه، ورفض 6 نواب، وامتناع 3 نواب عن التصويت إلكترونياً، المقرر فى نصف دقيقة، خلال الجلسة الحادية عشرة المنعقدة الآن.
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