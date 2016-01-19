وفاة 11 شخصا جراء إصابتهم بأنفلونزا الخنازير فى سوريا

>أعلن مسئول فى وزارة الصحة السورية عن اصابة 27 حالة بفيروس انفلونزا الخنازير "اتش1 ان1" منذ سبتمبر الماضى توفى منهم 11 شخصا، حسبما نقلت عنه صحيفة الثورة الحكومية الثلاثاء.

وقال مدير الأمراض السارية والمزمنة بالوزارة أحمد ضميرية للصحيفة "ان المشافى العامة استقبلت منذ 22 سبتمبر 2015 ولغاية يوم أمس (الاثنين) 107 حالات تحمل أعراض اتش1 ان1".

واكد ضميرية ان الفحوصات فى مخابر الوزارة اظهرت "27 حالة مثبتة تحمل فيروس المرض توفى منهم 11 مصاباً على مستوى المحافظات كافة".

واشار الىى ان "الوفيات بمعظمها من أشخاص يحملون أمراضا عالية الخطورة" بحسب الصحيفة، واعتبر ضميرية أن الإصابة بالفيروس "ضمن المعدلات الطبيعية وقريبة من معدلات العام الماضى".

تم رصد اول اصابة بانفلونزا الخنازير فى سوريا فى 4 يوليو 2009 لدى امراة فى الخامسة والثلاثين من عمرها عادت من استراليا وتمت معالجتها.

وفى يونيو 2009 وبعد الكشف عن عدة حالات فى الولايات المتحدة والمكسيك، اعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارىء من انتشار وباء عالمى .