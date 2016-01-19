«النواب» يوافق على 5قرارات بقوانين حول الدورات النقابية والتأمينات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول، على 5قرارات بقوانين صادرة في غيبة البرلمان حول الدورات النقابية، والتأمينات الاجتماعية، والمعاشات، أعد تقاريرها لجنة القوى العاملة والهجرة.

وأقر المجلس قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 25 لسنة 2015م، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد الدورة النقابية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 39 لسنة 2014م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976م، بمد الدورة النقابية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 118 لسنة 2014م، بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

كما أقر المجلس قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 120 لسنة 2014م، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م، والتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976م، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 29 لسنة 2015م بزيادة المعاشات اعتبارا من أول يوليو 2015م.