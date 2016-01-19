أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس السيسى يستقبل المصريين العائدين من ليبيا فى مطار القاهرة

Google+ Print
الرئيس السيسى يستقبل المصريين العائدين من ليبيا فى مطار القاهرة الرئيس السيسى يستقبل المصريين العائدين من ليبيا فى مطار القاهرة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مطار القاهرة، المصريين المحررين من ليبيا بعد أن تم اختطافهم فى وقت سابق.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد نجحت فى تحريرهم من الاختطاف على يد إحدى الجماعات المسلحة فى ليبيا.

وينتمى المحررون لإحدى قرى مركز سمالوط، بمحافظة المنيا وكانوا قد تعرضوا للاختطاف على أيدى ميليشيات مسلحة يتبعون حرس المنشآت النفطية ونجحت الأجهزة الأمنية المصرية بالتعاون مع السلطات الليبية الشرعية فى تحريرهم بعد اختطافهم 10 أيام.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365