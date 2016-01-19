الرئيس السيسى يستقبل المصريين العائدين من ليبيا فى مطار القاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مطار القاهرة، المصريين المحررين من ليبيا بعد أن تم اختطافهم فى وقت سابق.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد نجحت فى تحريرهم من الاختطاف على يد إحدى الجماعات المسلحة فى ليبيا.

وينتمى المحررون لإحدى قرى مركز سمالوط، بمحافظة المنيا وكانوا قد تعرضوا للاختطاف على أيدى ميليشيات مسلحة يتبعون حرس المنشآت النفطية ونجحت الأجهزة الأمنية المصرية بالتعاون مع السلطات الليبية الشرعية فى تحريرهم بعد اختطافهم 10 أيام.

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