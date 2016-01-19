محمد بن راشد يبحث مع رئيس المكسيك توسيع آفاق التعاون بين البلدين

جرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وفخامة الرئيس فخامة إنريكه بينيا نييتو رئيس الولايات المتحدة المكسيكية الزائر مباحثات مطولة حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الأهمية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الدولي من أجل دعم التنمية المستدامة في الدول المختلفة وبناء جسور للتواصل البناء بين شعوب العالم وصولا لترسيخ مفاهيم العدالة والاستقرار والسلام.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم لفخامة الرئيس إنريكه بينيا نييتو وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية حيث تبادل سموه والرئيس الضيف الحديث حول إمكانية توسيع آفاق التعاون التجاري والثقافي والسياحي بين البلدين وبناء شراكة استثمارية مجدية خاصة في قطاع النفط والطاقة المتجددة بما يعود بالخير والمنفعة المشتركة على البلدين والشعبين الصديقين.

كما تطرق الحديث الى مواضيع أخرى من شأنها دعم علاقات الصداقة والتواصل الانساني والحضاري بين شعبي البلدين وذك من خلال التسريع بتسيير رحلات جوية بين دولة الإمارات والمكسيك في المستقبل القريب بواسطة اسطول "طيران الإمارات" التي تعكف على وضع الترتيبات النهائية لانطلاق هذه الرحلات.

والى ذلك فقد أكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفخامة الرئيس المكسيكي على اهمية المشاورات السياسية بين دولة الإمارات ودول المنطقة من جهة والمكسيك حيث تكون مكسيكو ستي مركزا لدول المنطقة وكذا تكون العاصمة أبوظبي مركزا لدول أمريكا اللاتينية من أجل التشاور وتفعيل التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالخير على السلام والاستقرار في العالم.

من جهة ثانية شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفخامة الرئيس فخامة إنريكه بينيا نييتو والى جانبهما سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مراسم التوقيع على عشر اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة المكسيكية شملت التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون السياحي وقد وقعها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي كلاوديا رويس ماسيو وزيرة الخارجية المكسيكية التي وقعت كذلك مع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التبادل الثقافي بين الجانبين.

ووقع معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي أوريليو نونيو ماير وزير التعليم العام المكسيكي على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون وتبادل الخبرة في مجالي التعليم والبحوث العلمية.

فيما وقع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي بدرو خواكين كولدويل وزير الطاقة المكسيكي على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين وزراتي الطاقة في البلدين في قطاعي النفط والغاز.

كما وقع معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي إلدفونسو بياريال وزير الإقتصاد المكسيكي على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار فيما وقع معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومعالي بيدرو خواكين كولدويل وزير الطاقة المكسيكي على مذكرة تفاهم بشأن توطيد التعاون المشترك في مجال الطاقة النظيفة وقضايا الطاقة المتعلقة بالتغير المناخي.

وتم كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة بترول المكسيك " pemex " وشركة بترول أبوظبي الوطنية وقعها معالي عبدالله ناصر السويدي الرئيس التنفيذي للشركة والسيد إيميليو لوزايا أوستن المدير العام لشركة بترول المكسيك كما وقعت الدكتورة بهجت اليوسف المديرة المكلفة بمعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا والسيد إنريكية كابريرو ميندوسا المدير العام للمجلس الوطني المكسيكي للعلوم والتكنولوجيا على اتفاقية لتأسيس برنامج دراسات عليا مشترك بين مصدر والمجلس الوطني المكسيكي فيما وقع سعادة هاني راشد الهاملي أمين عام مجلس دبي الاقتصادي والسيد أليخاندر ديازدي ليون كارييو المدير العام للبنك الوطني للتجارة الخارجية في المكسيك على مذكرة تفاهم بشأن الإئتمان والمؤسسات المصرفية في المكسيك.

ووقع سعادة مصبح هلال الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول والسيد إيميليو لوزايا أوستن المدير العام لشركة بترول المكسيك على مذكرة تفاههم تتصل بالتعاون الثنائي وتبادل الخبرات الفنية في شتى التخصصات.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفخامة الرئيس إنريكه بينيا نييتو.. باركا الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ووصفاها بأنها تمهد الطريق لتعاون اوسع وأشمل بين البلدين وتساهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون في شتى المجالات في ضوء الرغبة الصادقة لتطوير هذه العلاقات بين البلدين وبناء جسور جديدة خاصة الجوية لتفعيل هذا التواصل المنشود بما يحقق الخير والمنافع المشتركة للشعبين الصديقين.

حضر حفل التوقيع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة سعيد راشد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية وسعادة فرانسيسكو جافيير إسكوبار سفير الولايات المكسيكية المتحدةوالوفد المرافق للرئيس الضيف.