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قبل مواجهة الأهلي.. مدرب الإسماعيلي يطالب بسرعة حضور مساعديه

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قبل مواجهة الأهلي.. مدرب الإسماعيلي يطالب بسرعة حضور مساعديه قبل مواجهة الأهلي.. مدرب الإسماعيلي يطالب بسرعة حضور مساعديه

طلب نصر الدين النابي المدير الفني للإسماعيلي سرعة حضور مساعديه التوانسه للمشاركه معه فى تدريب الفريق من إدارة النادي.

وكانت إدارة الإسماعيلي قد وافقت على طلب المدير الفني بالتعاقد مع مواطنيه فتحى العبيدي كمدرب عام وفراس بالي كمدرب للأحمال البدنية.

وقد أنهت إدارة النادى استخراج تذاكر الطيران للمساعدين ولكنهما ينتظران الحصول على تأشيرة الدخول للأراضي المصرية.

وقد قامت إدارة النادي بإرسال فاكس إلى السفارة المصرية في تونس لإستخراج تأشيرة الدخول للمدربين للأراضي المصرية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي غدا الأربعاء ضمن الجولة الـ15 لمسابقة الدوري.

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