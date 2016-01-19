نواب يطالبون بمحاسبة الحكومة بسبب تلوث النيل ومياه الشرب.. ونائب: إحنا بنموت

طالب عدد من النواب باتخاذ إجراءات فاعلة لحماية مياه النيل من التلوث، والحفاظ على مياه الشرب نظيفة، وذلك تعليقا على القرار بقانون رقم 103 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.

وقال النائب فتحى الشرقاوى، إن مياه النيل كلها ملوثة، وكذلك مياه الشرب أصبحت ملوثة وغير صالحة، مما يؤثر على صحة المواطنين ويؤدى لانتشار الأمراض، محملا الحكومة ورئيس الوزراء المسئولية وكذلك مجلس النواب، مستطردا: "إحنا هنموت من التلوث والأمراض".

فيما قالت النائبة هالة أبو السعد: "هناك إهمال ولا يتم المحافظة على مياه نهر النيل، والصرف الصحى يصب فى نهر النيل"، مطالبة بحماية نهر النيل من التلوث واتخاذ إجراءات رادعة ضد من يتسبب فى تلوثه.

وفي سياق متصل، قال النائب محمود حسين، عضو مجلس النواب ببورسعيد، إن مشكلة الصرف الصحى منتشرة فى المحافظة ولم يتم حلها، مما يتسبب فى انتشار الأمراض.

وطالب النائب بسام فليفل، بتغليظ عقوبة من يتسبب فى تلوث مياه النيل ومياه الشرب، وقال إن النيل شريان الحياة فى مصر، ولابد من مسائلة كل من تسبب فى تلوث مياه نهر النيل.

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