البرلمان يوافق على قرارين بشأن قانون الإسكان الإجتماعى

- تأخر بدء الجلسة الصباحية للبرلمان نصف ساعة

>

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية لمجلس النواب على قرارى رئيس الجمهورية بالقانون رقم 33 لسنة 2014، بشأن الإسكان الإجتماعى، ورقم 20 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2014 فى شأن الإسكان الإجتماعى، وذلك بعد تصويت 341 نائباً بالموافقة علي القرار الأول، ورفض 11 نائب،وامتناع نائبين، وتصويت 352 نائباً بالموافقة على القرار الثانى ، ورفض 4 نواب، وإمتناع نائبين عن التصويت إلكترونياً، المقرر فى نصف دقيقة، خلال الجلسة الحادية عشرة المنعقدة الآن.

- مجدى العجاتى للنواب: تركت اجتماع مجلس الوزراء لحضور جلسة "الثروة المعدنية"

>

- النائبة ماجدة نصر: لدى تحفظات على بنود قانون الخدمة المدنية‎

>

>- برلمانى: رفض "الخدمة المدنية" مع تسوية النتائج المترتبة عليه يحل الأزمة

>

- النائب صلاح عياد:"لو المسئولين محلوش مشاكلنا هنتعامل معهم بالقانون"

>

>