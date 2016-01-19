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الرئيس الصينى يصل الرياض للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز (تحديث)

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الرئيس الصينى يصل الرياض للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز (تحديث) الرئيس الصينى يصل الرياض للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز (تحديث)
وصل منذ قليل الرئيس الصينى شى جين بينج إلى العاصمة الرياض للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فى استقبال الرئيس لدى وصوله مطار الملك خالد الدولى، كما كان فى استقباله وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان الوزير المرافق، وأمين منطقة الرياض إبراهيم السلطان، والقائم بالأعمال فى سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الصين رياض المباركى، وسفير الصين لدى المملكة لى تشنغ ون وأعضاء السفارة الصينية بالرياض.

ويضم الوفد الرسمى المرافق لرئيس الصين، عضو المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى مدير مكتب الدراسات السياسية للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى السيد وانغ هو نينغ وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعى أمين سرها رئيس ديوانها لى تشان شو ومستشار الدولة يانغ جيه تشى ووزير الخارجية وانغ يى ورئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح شيوب شاو شى ووزير التجارة قاو هو تشنغ ورئيس مكتب المالية والاقتصاد ليو خه ونائب رئيس ديوان اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى مدير مكتب الرئيس دينج شيويه شيانج ونائب وزير الخارجية تشانج مينج.

يذكر أن تشى تشيانجين الوزير المفوض والقائم بأعمال السفارة الصينية بالقاهرة، قال أن زيارة الرئيس الصينى لمصر، والتى ستتم خلال24 ساعة المقبلة، ستتم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات والمشروعات فى منطقة قناة السويس، كما ستشمل اتفاقية أخرى فى الطيران المدنى.
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مصر 365

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