الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثى سحبت تريليون ونصف ريال من البنك المركزى

أكد خالد بحاح، رئيس الحكومة اليمنية، أن ميليشيات الحوثى والمعزول على عبد الله صالح مارست العبث فى النظام المالى والنقدى والمصرفى لليمن، الأمر الذى نتج عنه عجز كبير فى الموازين الاقتصادية.

وكشف رئيس الحكومة اليمنية فى مؤتمر صحفى من الإمارات، منذ قليل، أن الارصدة المسحوبة من البنك المركزى فى صنعاء على يد الحوثيين بلغت تريليون ونصف تريليون ريال يمنى فى نهاية 2015، وأخذت قرضا مباشرا على حساب عام الحكومة، واستخدام جزء أساسى من هذه الأموال فى تغذية عمليتهم الحربية ضد أبناء الشعب.

وأوضح "بحاح" أن ميزان المدفوعات سجل عجزا كبيرا، حيث انخفض من 5.2 مليار دولار فى ديسمبر 2014 إلى نحو 2.3 مليار دولار فى نهاية 2015، ويتضمن أيضا الوديعة السعودية البالغة مليار دولار، قائلا "تسعى الحكومة اليمنية لوضع حد لهذه الممارسات لميليشيات الحوثى والحفاظ على المنظومة المالية والمصرفية وجعلها فى خدمة الشعب والوفاء بالتزاماتها للشعب"، فضلا عن وضع كل من خالف القوانين أمام المسألة والمحاسبة القانونية.