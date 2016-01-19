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رئيس قسم المخ بعين شمس: الطب عن بعد فرصة لعلاج مرضى القرى والنجوع

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رئيس قسم المخ بعين شمس: الطب عن بعد فرصة لعلاج مرضى القرى والنجوع رئيس قسم المخ بعين شمس: الطب عن بعد فرصة لعلاج مرضى القرى والنجوع
انطلق اليوم المؤتمر العربى الأول للطب عن بعد فى مجال المخ والأعصاب بتنظيم من جامعة عين شمس وجامعة الدول العربية، لخلق تواصل اليكترونية واحدة تجمع الدول العربية والأفريقية تستخدم فى تعليم وعلاج الأطباء المختصين فى مجال المخ والأعصاب.

ويقول الدكتور مجدى فؤاد زكريا، رئيس قسم المخ والأعصاب جامعة عين شمس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "تتمركز الخدمات الطبية فى فى المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية المنصورة وغيرها، ولكن لدى مصر أطباء كثيرون يتمتعون بشغف وحب للعلم، ورغم ذلك يعملون فى وحدات صحية بعيدة لا نستفيد منهم نظرا لقلة الإمكانيات التى تكاد تكون معدومة"، معتبر فكرة الطب عن بعد هو الحل الأمثل لهم الذى نتمكن عن طريقه فى نقل الخبرات عبر القنوات التكنولوجية المختلفة لنصل بها إلى أى مكان حول العالم.

ويضيف: "جاءت فكرة المؤتمر جراء التعاون مع الجهات الافريقية لمساعدتهم فى علاج الكسور الشديدة فى افتقادها للعديد من التخصصات خاصة فى مجال المخ والأعصاب والإمكانيات الطبية بالإضافة إلى توصيل نفس الخدمة للقرى والنجوع البعيدة المصرية لتحسين الخدمة الطبية والوصول إلى وعى صحى وعلمى فى كل مكان".

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مصر 365

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