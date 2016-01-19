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سقوط أخطر تجار المخدرات بحوزته ربع كيلو هيروين وبندقية فى فاقوس بالشرقية

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سقوط أخطر تجار المخدرات بحوزته ربع كيلو هيروين وبندقية فى فاقوس بالشرقية سقوط أخطر تجار المخدرات بحوزته ربع كيلو هيروين وبندقية فى فاقوس بالشرقية
تمكن ضباط مباحث فاقوس بالشرقية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المقدم مصطفى عرفة رئيس مباحث المركز، من ضبط أخطر مروجى الهيروين بدائرة المركز، وبحوزته ربع كيلو هيروين وبندقية خرطوش و5 طلقات، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

وردت معلومات سرية لضباط مباحث فاقوس، عن قيام " ثروت ع ع" 37 سنة ومقيم النوافعة بترويج كمية من مخدر الهيروين بدائرة المركز، فتم عمل كمين له بمعرفة النقباء محمد حيده حسن إبراهيم أحمد النجار معاونى مباحث المركز، وتم ضبطه بحوزته ربع كيلو هيروين وبندقية خرطوش و5 طلقات وهاتف محمول ومبلغ مالى.

وكشفت التحقيقات أن المتهم سبق اتهامه فى العديد من قضايا المواد المخدرة وخارج حديثا من السجن، لكنه لم يرتدع وعاد لمزاولة نشاط المحرم، لكن ضباط مباحث فاقوس كانوا له بالمرصاد وتمكنوا من ضبطه.

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مصر 365