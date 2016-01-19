فتح باب تحويل سيارات السوزوكى الملاكى إلى أجرة فى القليوبية لمدة شهرين

أصدر اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، قرارا بفتح باب التراخيص لتحويل سيارات السوزوكى المرخصة ملاكى إلى أجرة 6 و7 ركاب لمدة شهرين.

وقال المحافظ إنه تقرر فتح باب تحويل السيارات السوزوكى الملاكى الـ7،6 ركاب من الملاكى إلى أجرة طواعية لمن يرغب، وذلك لمدة شهرين، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، وفقا لعدد من الشروط؛ منها أن تكون السيارة مرخصة ملاكى قبل صدورالقرار رقم 120/2013، وأن يكون مالك السيارة من أبناء محافظة القليوبية المقيمين بها إقامة دائمة وجدية قبل صدور القرار رقم 120/2013، ولا يعتد بأى تغيير لمحل الإقامة بعد هذا التاريخ.