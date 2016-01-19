المنتخب يطمئن على صالح جمعة

ربما إن دخل أي لاعب في مقارنة مع كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد والأفضل في العالم هذا العام، سيتفوق البرتغالي .. ولكن دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد لديه ميزة إيجابية تفوقه عن الدون.

يصطدم الثنائي في دربي مدريد في السادسة مساء الأحد في صراع الصدارة، وأحد اللاعبين سيغلب كفة فريقه على الآخر.

لذا يستعرض FilGoal.com أبرز إحصائيات النجمين هذا الموسم والتي قد ترسم ملامح مواجهة عنيفة على الدفاعين:

التصويبات:

- رونالدو (161) قام بتصويب الكرة ضعف عدد المرات التي سددها كوستا (80)، ولكن مهاجم أتليتكو مدريد يمتلك نسبة أعلى (58 %) من رونالدو (51 %)

- رونالدو سجل 22 هدفا خلال 21 مباراة لعبها لمدة 1837 دقيقة، مقابل 21 هدفا لدييجو كوستا سجلهم خلال 25 مباراة لمدة 2137 دقيقة.

التمريرات:

- يمتلك رونالدو 707 تمريرة منها 566 صحيحة بنسبة 80 %، مقابل 606 تمريرة لكوستا منها 458 صحيحة بنسبة 76%.

- صنع رونالدو ستة أهداف مقابل ثلاثة لكوستا، ولكن مهاجم أتليتكو مدريد صنع فرص لزملائه (34) أكثر من رونالدو (33).

المواجهات الفردية:

- يتفوق رونالدو في المواجهات الفردية.. ففي الكرات الهوائية رونالدو حصل على 34 كرة مقابل 27 لكوستا.

- المراوغات الفردية ومحاولات المرور من الخصم كان منها 43 ناجحة لرونالدو مقابل 39 لكوستا.