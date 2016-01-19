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حمدان بن محمد يعتمد الهيكل التنظيمي لــ "طرق دبي"

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حمدان بن محمد يعتمد الهيكل التنظيمي لــ "طرق دبي" حمدان بن محمد يعتمد الهيكل التنظيمي لــ "طرق دبي"

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (1) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي الملحق بالقرار.

ويكون لمدير عام ورئيس مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المُعتمد بموجبه.

ويُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2010 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

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