بالصور.. إعلام زفتى ينظم ندوة بعنوان "فوائد تنظيم الأسرة"

نظم مركز إعلام زفتى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع جمعية أبناء فرسيس الخيرية، والوحدة المحلية بالغريب، وإدارة تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بزفتى اليوم الثلاثاء، ندوة إعلامية بعنوان "فوائد تنظيم الأسرة" بمقر جمعية أبناء فرسيس الخيرية .

استهدفت الندوة التعريف بخدمات تنظيم الأسرة وأهميتها لدى الفرد والمجتمع، وحاضر فيها، الدكتورة رانيا قنديل مدير إدارة تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بزفتى، وتحدثت عن مفهوم الصحة الإنجابية، وتعنى تكامل جسمى وعقلى ونفسى واجتماعى للفرد سواء للرجل والمرأة، فالأسرة هى نواه المجتمع وتقوم على الاثنين معاً .

وأشارت قنديل إلى مراحل الصحة الإنجابية، ومخاطر الحمل فى سن مبكر والمضاعفات التى قد تؤدى للوفاة، والسن المناسب للإنجاب، وكيفية العناية بالمولود، وأهمية المباعدة بين الحمل والآخر فترة لا تقل عن سنتين من أجل المحافظة على صحة الأم وضمان رعاية أفضل للطفل .

ثم تناولت الخدمات المقدمة فى وحدات تنظيم الأسرة ووسائل تنظيم الأسرة من "حبوب الرضاعة ـ اللولب ـ حقنة 3 شهور ـ حقنة كل 28 يوم ـ كبسولة تحت الجلد".

وفى النهاية قدمت بعض النصائح للسيدات فى فترة ما بعد سن الإنجاب " 45 فأكثر"، وأهمية عمل فحوصات طبية للمرأة فى حالة وجود مرض وراثى .

شارك فى الندوة موظفو الوحدة المحلية بالغريب، مركز شباب مسجد وصيف وأهالى القرية، بحضور عزت أحمد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء فرسيس الخيرية، وميرفت سرحان مسئول الإعلام بالإدارة الصحية بزفتى، وأدار الندوة احمد عادل مجاهد أخصائى الإعلام، تحت إشراف محمد صلاح رضوان مدير مجمع الإعلام.



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