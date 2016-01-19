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النيابة العامة بأبوظبي تأمر بالقبض على شخصين بسبب الإساءة للخدمة الوطنية

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النيابة العامة بأبوظبي تأمر بالقبض على شخصين بسبب الإساءة للخدمة الوطنية النيابة العامة بأبوظبي تأمر بالقبض على شخصين بسبب الإساءة للخدمة الوطنية

أصدرت النيابة العامة في أبوظبي أمرا بضبط وإحضار شخصين على خلفية قيامهما بتصوير مقطع ونشره على مواقع التواصل الالكتروني يتضمن المتهمين وهما يرتديان الزي العسكري ويقومان بحركات بدنية إيحائية بما لا يتناسب مع احترام الزي العسكري والقيمة المعنوية للخدمة الوطنية باعتبارها شرفا لمنتسبيها.

وأكدت النيابة العامة أن المقطع موضوع التهمة يمثل إساءة إلى شرف نيل أداء الخدمة الوطنية في الوقت الذي تقوم به القوات المسلحة بجهود كبيرة في إعداد أبناء الوطن من حيث الالتزام المبدئي والقيمي بمفهوم العسكرية بكل ما تحمله من مسؤولية أخلاقية ووطنية إضافة إلى الاعداد البدني والعلمي بما يؤهلهم لخدمة وطنهم في الوقت الذي يقوم فيه بعض من الأشخاص غير المسؤولين بمثل هذا السلوك المسيء الذي سيشكل بلا شك اساءة للمجتمع الإماراتي الذي ينظر بكل الاجلال والمحبة لقواته المسلحة.

وأوضحت النيابة العامة انه من هذا المنطلق تحركت النيابة في التصدي لهذا السلوك المسيء من أجل ردع كل من تسول له نفسه التعدي على احترام القيم العسكرية ومكانة الجيش في المجتمع بارتكاب أفعال لا تتوافق مع أداء الواجب تجاه الوطن.

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