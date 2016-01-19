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شرطة دبي تدعو الجمهور للتعرف على صاحب الجثة

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شرطة دبي تدعو الجمهور للتعرف على صاحب الجثة شرطة دبي تدعو الجمهور للتعرف على صاحب الجثة

تُهيب القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور التعرف على صاحب الصورة المنشورة مع الخبر، مجھول الاسم والھویة، ومنذ تم نقل جثته إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة.

ودعا مركز شرطة الراشدية ، أفراد الجمهور للتعرف على  صاحب الجثة المجهولة، ومن لديه أية معلومات عنه يمكنه الاتصال بالمركز أو بغرفة القيادة والسيطرة بشرطة دبي، على أرقام الهواتف،غرفة القيادة والسيطرة : 6095555-04 ،مركز شرطة الراشدية :2853000 ـ04

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