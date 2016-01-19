بالصور.. بدء فعاليات مؤتمر إطلاق قدرات الشباب بشرم الشيخ

تقام بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ اليوم فعاليات مؤتمر إطلاق قدرات الشباب تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، فى الفترة من 19 إلى 21 يناير، وبالتعاون مع شركة ميكروسوفت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر.

وذلك بحضور شريف التقلى مساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر وعلى هارونة السكرتير العام لمنظمة الكونفجس (مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة بالفرنسية)، منال يوسف مدير عام إدارة التدريب بوزارة الشباب، سمر حلاوة مدير مشروع العمل الحر بشركةميكروسوفت.

وأكد اللواء حسين رجب، مدير المدينة الشبابية، أنه سيقام على هامش المؤتمر برنامج تعزيز ريادة الأعمال لتدريب المنسقين للمشروعات الصغيرة وورش عمل عن ريادة الأعمال.



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