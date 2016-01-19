بعد منع الانترنت .. «داعش» يمنع التلفاز من بيوت الرقة في سوريا

بدأ تنظيم “داعش” تنفيذ قرار منع أجهزة التلفاز في المنازل، اليوم الثلاثاء، حيث قام بازالة عدد كبير من “أطباق” الأقمار الصناعية، من المنازل في حاوة البدو، وفق ما نشره موقع “الرقة تذبح بصمت”.

وبرر التنظيم تلك الخطوات في بيان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ”قطع أسباب الفساد وعدم اتباع خطوات الشيطان”، تحت ذريعة بما تبثه القنوات التلفزيونية من تحريض وتشويه لصورة الإسلام، على حد قول البيان.

وكان التنظيم قد منع في وقت سابق، أجهزة الإنترنت، وأغلق مقاهي الإنترنت، التي كانت الوسيلة الوحيدة للتواصل مع العالم الخارجي بذريعة إرسال إحداثيات مقراته إلى دول التحالف، كما منع عناصره من حمل أجهزة الأيفون وأجهزة شركة آبل لعدم القدرة على تعطيل خاصية التتبع بهذه الأجهزة.

وتعد مدينة الرقة بمثابة معقل التنظيم، إذ أعلنها عاصمة له في يونيو 2014، ويفرض عليها قوانينه، ويعمل عدد قليل جدا من الناشطين المعارضين للتنظيم بشكل سري في الرقة على نشر جرائمه.