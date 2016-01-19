فتاة الاستعراض ملهمة "لوبوتان" في مجموعة الحقائب لصيف 2016!

مجموعة "كريستيان لوبوتان" Christian Louboutin لربيع وصيف 2016 لحقائب اليد، تشبه مايمكن كتابته في أول سطر في مفكرة ذكريات المصمم الشهير. هذا السطر كتب فيه معالم حبه الأول "فتاة الاستعراض" من هنا تبدأ قصة الإلهام الذي صاحبه منذ كان فتي يانعاً يرتاد ملاهي "باريس". انبهر هذا الفتى بأضوائها البرّاقة وموسيقاها الصاخبة وتصميمات الرقصات على خشبة المسرح. وقع هذا الشاب في حب الراقصات فكن بالنسبة له "كالعاصفير الخيالية. هذا الحو الساحر كان مصدر الهامه عندما صمم مجموعته لحقائب اليد لموسم ربيع وصيف 2016. وقد تخيّل "لوبتان" Louboutin هذا الجو المثير وترجمه في صورة حسّية اسماها "البالوما" The Paloma.

حقائب فاخرة للسهرات تشبه التحف الفنية في تصميماتها!

بدأ المصمم تصاميمه بالأساسيات: حيث تخيل الراقصات يرتدين أحذية "لوبوتان" Louboutin ذات الكعب العالي وكان هذا مصدر الهامه وراء تصميمه مجموعة حقائب "بالوما" Paloma ذات المقبض البيج المصنوع من جلد العجول والذي ينصهر ببراعة مع الحقيبة. وتذكر الجو المظلم داخل قاعة المسرح وأيضاً التواجد المستمر لرسومات جلد الفهد في المكان، وقد أكمل المصمم ابتكاره بوضع مسامير برّاقة على جانبي الحقيبة لتعطي نفس الانطباع الذي أعطته الأضواء على المسرح. وقد تم ابتكار أنواع خاصة جداً من الجلود الطبيعية والاكسسوارت المعدنية لتعطي الحقيبة أناقة فريدة وفي نفس الوقت استخداماً عملياً بهدف راحة المرأة.

بالاضافة الى موديل "بالوما" Paloma، فان مجموعة ربيع وصيف 2016 تحوي موديلات غاية في الأناقة مثل الشنطة الصغيرة المسماة "فانيتي كلاتش" Vanity Clutch. وهنالك شنطة "تريلوبي" Triloubi والتي تعتبر اضافة جديدة ومثيرة للمجموعة حيث يمكن ارتدائها حول الجسم أو على الكتف، وهناك أيضاص موديل "بيلوتان" Piloutin الجديد والمستوحى من القصص الخيالية، حيث استحضر "لوبوتان" Louboutin قصة "الساندريلا" وحذائها الزجاجي الشهير، كما ويعود لنا واحد من الموديلات المفضلة بالنسبة لـ "لوبوتان" Louboutin وهو "سويت شاريتي" Sweet Charity ليظهر من جديد في مجموعة ربيع وصيف 2016.

كما يقدم أيضاً قطعاً أخرى متميزة من المنتجات الجلدية مثل محافظ الجيب وأكياس العملات المعدنية، وغيرها…وبامكانك مشاهدتها جميعها هنا.

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