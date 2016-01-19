تجدد أزمة التجنيد.. الزمالك يحاول إشراك أحمد توفيق في المران

كشف عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني للأهلي عما دار بينه وجون أنطوي مهاجم الفريق الأحمر في اجتماعهما اليوم الثلاثاء.

زيزو تولى مسؤولية الأهلي خلفا لجوزيه بيسيرو بعد قرار الأخير بفسخ ارتباطه مع القلعة الحمراء.

وكانت من التحركات الأولية لزيزو اجتماعه مع أنطوي الذي خرج تماما من حسابات بيسيرو في الأسابيع الأخيرة من رحلة المدرب البرتغالي مع الأهلي.

وقال زيزو للصحفيين: "نفسية أنطوي كانت سيئة جدا بسبب الفترة الماضية".

وتابع "أكدت له أن القادم سيختلف تماما عن السابق".

وأردف "هدفي كان إعادة الثقة لمهاجم جيد، وكان يجب التحدث معه حتى لا يخرج تماما من أجواء الفريق".

أنطوي انتقل للأهلي مقابل مليون دولار قادما من الشباب السعودي.