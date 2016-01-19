فيديتش يفسخ عقده مع إنتر ميلان

فسخ الصربي نيمانيا فيديتش عقده مع إنتر ميلان رسميا ليصبح حرا في الرحيل إلى أي ناد آخر مجانا بعد موسم ونصف من انتقاله للنيراتزوري.

وكان فيدتيش قد انتقل إلى إنتر ميلان قادما من مانشستر يونايتد في يوليو 2014 ولعب 28 مباراة مع الفريق وسجل هدفا وحيدا.

وبسبب الإصابات فشل المدافع الصربي في المشاركة مع إنتر ميلان هذا الموسم وحاليا يبحث عن ناد جديد.

وشكر فيديتش الفريق عبر موقع إنتر ميلان الرسمي بالقول:"شكرا لكل عائلة النيراتزوري وجماهير إنتر، أتمنى للنادي الأفضل في المستقبل".

الجدير بالذكر أن لاعب نادي مانشستر يونايتد السابق قد فاز بدوري أبطال أوروبا و5 بطولات دوري إنجليزي ممتاز مع الشياطين الحمر لكنه لم يفز بأية بطولات مع إنتر ميلان.