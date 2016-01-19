تكثيف أمنى أمام كنائس القليوبية للاحتفال بعيد الغطاس

كثفت قوات أمن القليوبية بمحافظة القليوبية صباح اليوم من تواجدها أمام كنائس المحافظة، خلال احتفال الأخوة المسيحيين بعيد الغطاس، فيما شهدت الطرق والشوارع الرئيسية المؤدية والمحيطة للكنائس إجراءات أمنية مشددة خلال تجمعات الأقباط داخل الكنائس المختلفة للاحتفال بعيد الغطاس، وكردونات أمنية وغلق للشوارع المؤدية لها، وتغيير مسارات الطرق ببنها وشبرا أمام الكنائس ومبنى مطرانية بنها لإخلاء الطرق من المارة والأهالى والسيارات، وتم توسيع دائرة الاشتباه وشهدت شوارع بنها وشبرا تواجدا مكثفا لقوات الحماية المدنية والمفرقعات ورجال الشرطة السريين، وخلال الاحتفالات بعيد الغطاس المجيد أطلقت كنائس المحافظة دعوة لنشر المحبة والسلام بين أبناء الوطن الواحد.

من جانبه وجه اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية واللواء سعيد شلبى مدير الأمن التهنئة لكنائس المحافظة بعيد الغطاس، مؤكدا أن عهد التقسيم والتمييز داخل المجتمع المصرى انتهى إلى غير رجعة.