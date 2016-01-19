أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تكثيف أمنى أمام كنائس القليوبية للاحتفال بعيد الغطاس

Google+ Print
تكثيف أمنى أمام كنائس القليوبية للاحتفال بعيد الغطاس تكثيف أمنى أمام كنائس القليوبية للاحتفال بعيد الغطاس
كثفت قوات أمن القليوبية بمحافظة القليوبية صباح اليوم من تواجدها أمام كنائس المحافظة، خلال احتفال الأخوة المسيحيين بعيد الغطاس، فيما شهدت الطرق والشوارع الرئيسية المؤدية والمحيطة للكنائس إجراءات أمنية مشددة خلال تجمعات الأقباط داخل الكنائس المختلفة للاحتفال بعيد الغطاس، وكردونات أمنية وغلق للشوارع المؤدية لها، وتغيير مسارات الطرق ببنها وشبرا أمام الكنائس ومبنى مطرانية بنها لإخلاء الطرق من المارة والأهالى والسيارات، وتم توسيع دائرة الاشتباه وشهدت شوارع بنها وشبرا تواجدا مكثفا لقوات الحماية المدنية والمفرقعات ورجال الشرطة السريين، وخلال الاحتفالات بعيد الغطاس المجيد أطلقت كنائس المحافظة دعوة لنشر المحبة والسلام بين أبناء الوطن الواحد.

من جانبه وجه اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية واللواء سعيد شلبى مدير الأمن التهنئة لكنائس المحافظة بعيد الغطاس، مؤكدا أن عهد التقسيم والتمييز داخل المجتمع المصرى انتهى إلى غير رجعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365