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بالصور.. مدير أمن الأقصر يستقل "طف طف" أثناء تفقده معابد البر الغربى

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بالصور.. مدير أمن الأقصر يستقل "طف طف" أثناء تفقده معابد البر الغربى بالصور.. مدير أمن الأقصر يستقل "طف طف" أثناء تفقده معابد البر الغربى
استقل اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، اليوم الثلاثاء، "طف طف" وادى الملوك والملكات بالبر الغربى، وذلك لدى قيامه بجولات وزيارات بمعابد الأقصر بأكملها بالبر الغربى والشرقى، وذلك فى إطار تأمين الزيارة المرتقبة للرئيس الصينى "شى جين بينج"، والذى سيطلق بصحبة الرئيس عبدالفتاح السيسى أولى فعاليات عام الثقافة المصرية – الصينية، فى حفل يقام وسط أعمدة معبد الأقصر الفرعونى.

وأكد مدير أمن الأقصر، خلال جولاته، أن جميع الأجهزة الشرطية بمدينة الأقصر، شددت من إجراءاتها الأمنية فى محيط المزارات السياحية والمناطق الأثرية فى شرق المدينة وغربها، وفرضت إجراءات خاصة، كما تم وضع محاور مرورية بديلة خلال الزيارة لتفادى أية حالات تكدس مرورى بشوارع المدينة ومزاراتها الأثرية والسياحية.

رافق مدير الأمن خلال زيارته، اللواء على صلاح نائب مدير الأمن، واللواء حسنى حسين المشرف على شرطة السياحة والآثار بقطاع جنوب الصعيد، بجولات تفقدية لمتابعة الحالة الأمنية فى محيط المزارت الأثرية والسياحية، ومتابعة الاستعدادات الأمنية التى تسبق زيارة الرئيس الصينى للأقصر.

ويعتبر "طف طف" وادى الملوك والملكات بغرب الأقصر، وسيلة ممتعة يستقلها الزائرون من الأجانب والمصريين للوصول إلى بوابة الدخول الرئيسية لزيارة مقابر الفراعنة بوادى الملوك، الواقعة غرب محافظة الأقصر، والذى بدأت فكرته فى أواخر التسعينيات، لحماية الآثار والتسهيل على السياح والزائرون بنقلهم من "البارك" الخارجى إلى داخل وادى الملوك لزيارة المقابر الأثرية، بدلاً من تكدس الأتوبيسات وتأثيرها على أعظم آثار الدنيا، ويعتبر رحلة ترفيهية ممتعة للسائحين، يشاهدون من خلاله أطلال الجبال الواقعة بين البوابتين الرئيسية والداخلية لمقابر الوادى.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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