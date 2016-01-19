زحام حول مكتب بريد أسوان للحصول على استمارات وطلبات الشباب

شهد محيط مكتب بريد أسوان زحاما شديدا حول باعة استمارات التوظيف لشباب الخريجين المعروفة باستمارات " منحة السيسى للخريجين".

ورغم تحذيرات مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان على لسان إبراهيم جاد الرب، مدير عام المديرية فى بيان صحفى له بأن الاستمارات مزيفة، تزاحم شباب محافظة أسوان خريجى الدبلومات الفنية أعوام 1997 وحتى عام 2004، للتقدم بطلب وظيفة وملء استمارة مزيفة منسوبة إلى وزارة التضامن الاجتماعى وعليها شعار الجمهورية مشوش، ويقوم المتقدم بدفع مبلغ 3 جنيهات ثمن الاستمارة التى تُباع فى المكتبات خارج البريد، بالإضافة إلى تسديد رسوم 4 جنيهات ونصف لمكتب البريد لإرسال طلبات التوظيف.

من جانبه، أكد مسئول مكتب بريد أسوان الرئيسى، أن هيئة البريد أو مكاتب البريد المنتشرة على مستوى المحافظة، لا تستطيع منع أى شخص يريد إرسال خطاب مسجل أو خلافه، مشيرا إلى أن بريد أسوان الرئيسى، يشهد يوميا تزاحم غير مسبوق منذ الساعة 8 صباحا وحتى انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فى ظل تصديق الشباب لهذه الشائعة.

فى السياق ذاته، حذر "إبراهيم جاد الرب" مدير عام التضامن الاجتماعى بأسوان، أن ما يتردد حاليا فى الأوساط الشبابية بخصوص ما يسمى بمنحة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، غير صحيح بالمرة ولا يطابق الواقع بأى حال من الأحوال.

وأشار مدير عام التضامن الاجتماعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن تداول مثل هذه المطالب الوظيفية، يستهدف إثارة البلبة واللغط وزعزعة الجبهة الداخلية للمجتمع، من بعض قوى الشر التى لا تريد الخير لمصرنا الغالية.

وأوضح "جاد الرب"، بأن انتشار ظاهرة توزيع استمارات مطبوعة بالمكتبات وعلى شبكة الإنترنت لحاملى الدبلومات الفنية والمهنية، وإيهامهم بأنه بموجب هذه الاستمارات المزيفة، يمكن الحصول على منحة مالية مسماه باسم منحة السيسى، مطالبا كل وسائل الإعلام بتوعية الشباب ضد هذه الأساليب الملتوية لمحاولة خفض الروح المعنوية له.



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