أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بمنطقة الخليفة

Google+ Print
القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بمنطقة الخليفة القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بمنطقة الخليفة
تمكن الرائد أحمد عبد الحليم، رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، ومعاونه الرائد أشرف سيف الدين، من ضبط كلا من "محمد م ع " 32 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 7 قضايا أخرهم 2327 لسنة 2010م الخليفة "سرقة متجر"، و"إسلام ى م" 31 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 5820 لسنة 2014م دار السلام "مخدرات"، أثناء استقلالهما سيارة ماركة سوزوكى فان بدون لوحات غير مبلغ بسرقتها، ويشتبه بكونها مهربة جمركيا.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 2 سلاح نارى عبارة عن "بندقية خرطوش ماركة شوت جن عيار 12مم" غير مبلغ بسرقتها، و"فرد خرطوش عيار 12 مم"، و5 طلقات من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 80 جرام، ومبلغ 1600 جنيه.

وبمناقشتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 248 لسنة 2016 جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365