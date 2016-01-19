القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بمنطقة الخليفة

تمكن الرائد أحمد عبد الحليم، رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، ومعاونه الرائد أشرف سيف الدين، من ضبط كلا من "محمد م ع " 32 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 7 قضايا أخرهم 2327 لسنة 2010م الخليفة "سرقة متجر"، و"إسلام ى م" 31 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 5820 لسنة 2014م دار السلام "مخدرات"، أثناء استقلالهما سيارة ماركة سوزوكى فان بدون لوحات غير مبلغ بسرقتها، ويشتبه بكونها مهربة جمركيا.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 2 سلاح نارى عبارة عن "بندقية خرطوش ماركة شوت جن عيار 12مم" غير مبلغ بسرقتها، و"فرد خرطوش عيار 12 مم"، و5 طلقات من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 80 جرام، ومبلغ 1600 جنيه.

وبمناقشتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 248 لسنة 2016 جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.