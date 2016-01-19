أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

استشارى عصبى: الشلل الرعاش أكثر الأمراض انتشارا بالعالم العربى

Google+ Print
استشارى عصبى: الشلل الرعاش أكثر الأمراض انتشارا بالعالم العربى استشارى عصبى: الشلل الرعاش أكثر الأمراض انتشارا بالعالم العربى
صرح الدكتور هانى بن عامر، استشارى الجهاز العصبى، خلال المؤتمر العربى الأول للطب عن بعد المنعقد حاليا بجامعة الدول العربية، بأن هناك ضعفا فى جمع البيانات فى الوطن العربى لعدم الاهتمام بها، رغم أنها مهمة فى عمل الأبحاث والدراسات للحد من المشكلات الصحية، مؤكدا أن الشلل الرعاش من الأمراض الأكثر انتشارا فى الوطن العربى، وكل الأبحاث والدراسات التى تمت كانت على أفريقيا وتؤكد وجود 18 جينا مسببا للمرض.

وأضاف: "وتأتى فى المرتبة الثانية "السكتة الدماغية" لتأخذ سعة انتشار خاصة فى الفترة الأخيرة، ورغم انتشار هذا المرض إلا أنه ليس هناك محاضرات ومؤتمرات كثيرة حوله، وكل المؤشرات تؤكد وفاة من يصابوا بالمرض فى الوقت ذاته قبل ذهابهم إلى المستشفيات نظرا لقلة التوعية بكيفية التعامل مع المرض بالإضافة إلى ضعف الامكانيات الصحية السليمة.

ويؤكد د. هانى أن بسبب ازدياد حالات الإصابة بالصرع فى الخليج العربى، قامت الكويت بعمل مسح شامل لتكتشف ازدياد الحالات بداية من عام 2013 حتى الآن وهو ما يؤكد انتشار المرض فى الوطن العربى بصورة متزايدة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365