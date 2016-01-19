رئيس الدائرة «11 إرهاب» يمنع دخول محرري الصحف المستقلة والحزبية دون سبب

قرر المستشار محمد شرين فهمي، رئيس الدائرة 11 إرهاب، التي تنظر عددًا من القضايا على رأسهم محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بقضية “التخابر مع قطر” منع محرري الصحف المستقلة والحزبية من دخول تغطية جلسات قضيتي “مقتل الصحفية ميادة أشرف”، و”كتائب أنصار الشريعة” المنظورة اليوم الثلاثاء، بدون إبداء أي أسباب.

وكان محررو الصحف، أثناء دخولهم مقر محكمة أكاديمية الشرطة، فؤجئوا بخبر منعهم من الدخول بتعليماتٍ من القاضي دون إبداء الأسباب وراء المنع، مؤكدين أنه قرر دخول محرري الصحف القومية، ومراسلي التليفزيون المصري فقط دون غيرهم، وهو ما أدى لاستياء الصحفيين بعد انتهاء الأزمة.

وجاء استياء الصحفيين وغضبهم من القرار لسابقة الفصل فيه، بعد تدخل نقابة الصحفيين، وقررت وقتها مع القاضي دخول محرري النقابة فقط، لتغطية جلسات قضايا المستشار محمد شرين فهمي، إلا أن الصحفيين، فؤجئوا بقرار المنع اليوم.