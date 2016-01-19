أسيوط تعتمد 10 مليون جنيه لتنفيذ بعض مشروعات الكهرباء والمرافق بديروط

اعتمد المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط اعتماد خطة تنفيذ بعض المشروعات بمركز ومدينة ديروط بتكلفة 10 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي 2015/2016م، وذلك في إطار سعي المحافظة للنهوض بالمرافق الحيوية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستكمال مشروعات الاستهداف الجغرافى للفقر والقرى الاكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة.

و قال المهندس أيمن محروس رئيس مركز ومدينة ديروط على موافقة إن الخطة تشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة واستكمال كوبري سيارات على بحر يوسف اتجاه قرية نزلة بدوى / أبو الهدر بديروط الشريف، بالإضافة إلى شراء سيارة كسح بديروط الشريف وقلاب بجرف سرحان وقلاب بصنبو، وآخر بدشلوط وشراء مقطورة جرار زراعي لجمع القمامة بكودية الإسلام ولودر سكيب وتطوير السحارة ومدخل قرية الكودية.

وأضاف أن الخطة شملت أيضاً تطوير قطاع الحماية المدنية وشراء سيارة إطفاء بديروط الشريف واستكمال مبنى وحدة إطفاء مسارة بديروط الشريف واستكمال مبنى وحدة إطفاء صنبو بديروط الشريف وتحويل خطوط الجهد المتوسط بكابل أرضي بقرى (نزلة عبد اللاه والمطاوعة بالحوطا – ببلاو بصنبو – الحوطا الشرقية) وذلك بتكلفة اجمالية بلغت 10 مليون و57 الف جنيه .