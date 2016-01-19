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دراسة أمريكية: الحشيش يرفع خطر الإصابة بانفصام الشخصية

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دراسة أمريكية: الحشيش يرفع خطر الإصابة بانفصام الشخصية دراسة أمريكية: الحشيش يرفع خطر الإصابة بانفصام الشخصية
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الأشخاص الذين يشربون الحشيش فى سن المراهقة أكثر عرضة للإصابة بانفصام الشخصية.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 500 شاب فى مرحلة المراهقة فى مدارس الولايات المتحدة الأمريكية، ووجدوا أن 45٪ من المراهقين قد استخدموا الحشيش فى بعض الوقت، و6٪ يستخدمونه يومياً.

وأشار الباحثون إلى أن الحشيش يمكن أن يحفز أحاسيس الاسترخاء والنشوة، ولكن القلق والخوف والريبة والهلع شائعة أيضاً، خصوصاً مع الجرعات العالية.

وأكد الباحثون أن شرب الكثير من الحشيش له العديد من الآثار على المدى القصير، وتشمل فقدان الذاكرة وتشويه الإدراك، مما يؤدى إلى ضعف الأداء فى المدرسة أو فى العمل، كما يمكن أن يسبب الإدمان.

وأضاف الباحثون أن الحشيش يسبب حدوث أعراض تشابه أعراض اضطراب انفصام الشخصية، مثل تزايد القلق وعدم الإدراك وتغير مستويات الدوبامين فى المخ، والتى هى من سمات مرض انفصام الشخصية.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، وذلك فى التاسع عشر من شهر يناير الجارى.

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مصر 365