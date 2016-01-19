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بالصور.. بدء العمل بالخط الثانى لمشروع الصرف الصحى بخليج نعمة

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بالصور.. بدء العمل بالخط الثانى لمشروع الصرف الصحى بخليج نعمة بالصور.. بدء العمل بالخط الثانى لمشروع الصرف الصحى بخليج نعمة
بدأ منذ الصباح الباكر العمل بمشروع الخط الثانى للصرف الصحى بقطاع خليج نعمة السياحى بشرم الشيخ.

قال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة خليج نعمة لـ"اليوم السابع": إن العاملين بالمشروع يسابقون الزمن للانتهاء من المشروع ولكن تقابلهم بعد الصعاب بالمناطق الموجود بها صخور، ويعد هذا المشروع من أهم الأعمال التى تجرى حاليا بمدينة شرم الشيخ، حيث بدأ العمل تحت الأرض بواسطة الحفر الأفقى.

وسيتم اليوم الانتهاء من 3 نقاط بمسافة 105 مترات للنقطة الواحدة، ويواصل العمال العمل المستمر ليلا نهارا من أجل الانتهاء من هذا المشروع بالقطاع السياحى، ودهان مشتاية خليج نعمة وعودتها إلى العمل من جديد.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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