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محافظ الإسكندرية يشكل لجنة لبحث ملف "الحديقة الدولية"

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محافظ الإسكندرية يشكل لجنة لبحث ملف "الحديقة الدولية" محافظ الإسكندرية يشكل لجنة لبحث ملف "الحديقة الدولية"
شكل المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، لجنة موسعة، تضم كل من الرقابة الإدارية والأموال العامة والشئون القانونية ومسئولى المحافظة، لبحث ملف "الحديقة الدولية ".

وسيعقد اجتماعا موسعا يضم الجهات المشاركة فى اللجنة، برئاسته، وذلك بهدف تطبيق مبدأ الحفاظ على سمعة الاستثمار الجاد البعيد عن شبهات الفساد، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كل من أخطأ أو تسبب فى الإهمال فى عدم تحصيل مستحقات الدولة أو اشترك فى شبهة فساد.

يذكر أن مباحث الأموال العامة قد وجهت اتهامات لعدد من المحافظين السابقين على رأسهم عبد السلام المحجوب واللواء طارق مهدى وهانى المسيرى، لإهدار المال العام بإهمال تحصيل مستحقات الدولة من المستثمرين فى أرض الحديقة الدولية بالإسكندرية.
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