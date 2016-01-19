بالصور..مستحقو شقق الإسكان يعترضون سيارة محافظ الغربية لتسليمهم الوحدات

اعترض العشرات من مستحقى شقق الإسكان بمحافظة الغربية، دفعة 2008 ، منذ قيل سيارة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية أثناء خروجها من ديوان عام المحافظة فى جولة ميدانية، ومنع السائق من السير، ما دعا المحافظ للنزول والاستماع إليهم .

كان العشرات من مستحقى شقق الإسكان قد نظموا تظاهرات احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، للمطالبة بحقوقهم فى استلام الشقق، واحتجاجا على تجاهل الحكومة مطالبهم، مطالبين بتسليمهم الشقق السكنية .

وأكد المتظاهرون أنهم حصلوا على قرارات تخصيص، منذ سنوات، وترفض المحافظة والإسكان تسليمهم الشقق، فى حين أن المتقدمين فى عام 2014 قد حصلوا على شققهم، وهم لهم 8 سنوات انتظار بسبب فساد المحليات على حد وصفهم.

وتصادف وجودهم أمام الديوان العام لحظة خروج المحافظ والركب الخص به لحضور مؤتمر بجامعة طنطا، ما دعا المتظاهرين لاعتراض السيارة ومنعوها من السير لدقائق معدودة ، ورددوا هتافات، للمطالبة بمستحقاتهم.



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