محافظ كفرالشيخ يقدم رحلات عمرة لأسرة شهيد السعودية إبراهيم القللى

قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، تقديم رحلة عمرة لوالدة الشهيد إبراهيم القللى وكذلك زوجته وشقيقته ، نظراً لتقدير المحافظة لما قام به البطل ” إبراهيم عبد العزيز القللى ” الذى ضحى بنفسه من اجل إنقاذ 10 أشخاص سعوديين خلال حريق هائل فى مستشفى بالرياض.

يذكر أن محافظ كفرالشيخ، والسفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، زارا أمس أسرة الشهيد بقرية عين الحياة بمركز قلين لأداء واجب العزاء لأسرة الشهيد إبراهيم عبد العزيز القللى .

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