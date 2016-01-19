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محافظ كفرالشيخ يقدم رحلات عمرة لأسرة شهيد السعودية إبراهيم القللى

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محافظ كفرالشيخ يقدم رحلات عمرة لأسرة شهيد السعودية إبراهيم القللى محافظ كفرالشيخ يقدم رحلات عمرة لأسرة شهيد السعودية إبراهيم القللى
قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، تقديم رحلة عمرة لوالدة الشهيد إبراهيم القللى وكذلك زوجته وشقيقته ، نظراً لتقدير المحافظة لما قام به البطل ” إبراهيم عبد العزيز القللى ” الذى ضحى بنفسه من اجل إنقاذ 10 أشخاص سعوديين خلال حريق هائل فى مستشفى بالرياض.

يذكر أن محافظ كفرالشيخ، والسفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، زارا أمس أسرة الشهيد بقرية عين الحياة بمركز قلين لأداء واجب العزاء لأسرة الشهيد إبراهيم عبد العزيز القللى .
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مصر 365

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