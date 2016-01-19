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ضبط 84 قضية تموينية متنوعة و81 كيلو لحوم فاسدة فى حملة بأسواق أسيوط

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ضبط 84 قضية تموينية متنوعة و81 كيلو لحوم فاسدة فى حملة بأسواق أسيوط ضبط 84 قضية تموينية متنوعة و81 كيلو لحوم فاسدة فى حملة بأسواق أسيوط
تمكنت مباحث بأسيوط، من ضبط 84 قضية تموينية متنوعة، بينها 81 كيلو لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و118 سلعة منتهية الصلاحية، خلال حملة مكبرة على أسواق المحافظة، تنفيذا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بمتابعة الأسواق، وبالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى والتموين والصحة، للمرور على الأسواق والمحال التجارية والمخابز خلال الشهر الجارى.

وقال العميد عصام أبو شقة مدير إدارة مباحث التموين، إن الحملة تمكنت من ضبط 81 كيلو من اللحوم البلدية مجهولة المصدر، والمذبوحة خارج المجازر الحكومية، وغير صالحة للاستهلاك الادمى ببعض محلات مركز ديروط، كما تم ضبط 36 أسطوانة بوتاجاز منزلية لاستخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها، وضبط 84 قضية تموينية متنوعة فى مجال قطاع المخابز والمحال العامة والمطاعم بقرى ومراكز أبنوب والقوصية، بالإضافة إلى ضبط 118 سلعة منتهية الصلاحية، و500 كيلو دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء.

وأشار مدير مباحث التموين، إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، ونسب للمتهمين مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980، والقانون رقم 10 لسنة 1966، والقانون رقم 281 لسنة 1994، والقرار الوزارى رقم 102 لسنة 2011، وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365

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