بالصور.. تنفيذ 83 قرار إزالة خلال 3 أيام بمركز أسيوط

نفذ مركز ومدينة أسيوط 83 قرار إزالة حالات تعد على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة خلال 3 أيام بعدة مناطق على مستوى المركز فى إطار تطبيق القانون على المخالفين، واستمرار حملات الإزالات على مستوى جميع مراكز المحافظة طبقا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المتعدين على الأراضى الزراعية، والعمل على التنفيذ قبل البناء.

صرحت بذلك نبيلة على محمود، رئيس مركز ومدينة أسيوط، قائلة: إن حملات إزالة التعديات تمت بعدة قرى على مستوى المركز منها قرية ريفا بإجمالى 25 حالة تعد وتنفيذ 23 قرار إزالة بقرية منقباد بالإضافة إلى 25 قرار بقرية الزاوية وحالتين تعد على أراضى أملاك الدولة، مؤكدة أنه يتم تنفيذ كافة القرارات دون محاباة لأحد.

كما شدد المحافظ على سرعة التنسيق مع الجهات الأمنية ورؤساء المراكز والقرى لتنفيذ قرارات الإزالة وتفعيل القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية فى محافظة أسيوط وللحفاظ عليها.



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