رحيل بيسيرو - أبورجيلة يقترح مقاطعة المدربين الأجانب

اقترح محمود أبو رجيلة نجم نادي الزمالك السابق فكرة للرد على رحيل المدربين الأجانب خلال فترات حيوية من الموسم وهي مقاطعتهم لثلاثة أعوام.

وأكد أبو رجيلة من خلال تصريحاته لإذاعة الشباب والرياضة أنه مندهش من التدخل في شئون المدربين الأجانب بالإضافة إلى ضرورة تحديد الاختصاصات بين الجهاز المعاون.

وصرح نجم الزمالك السابق "تغيير عدة مدربين في موسم واحد أمر يربك حسابات أي فريق".

وتابع لاعب المنصورة السابق "في السابق أصدر اتحاد الكرة قرارا بمنع التعاقد مع حراس مرمى أجانب".

وأضاف أبو رجيلة "أقترح ألا يتم الاستعانة بمدربين أجانب لمدة 3 سنوات، لأن المدرب المصري أكثر دراية بطبيعة الأمور".

واستطرد لاعب الشباب السعودي السابق "أنا مندهش مما يتردد عن التدخلات في عمل المدربين الأجانب، لأنه ينبغي تحديد الاختصاصات بين الجهاز المعاون، ولا نفتح الباب أمام الاستعانة بمعاونين أجانب".

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك المتصدر ويتولى عبد العزيز عبد الشافي مهمة تدريب الفريق مؤقتا.